Lukaku over zijn weg naar nummer 50, racisme en zijn zoontje: “Sorry, dat is mijn privéleven” Redactie

10 september 2019

12u40 0 Rode Duivels Eindelijk sprak hij. ‘Man of the moment’ Romelu Lukaku over drie brandende thema's: zijn weg naar nummer 50 bij de nationale ploeg, het racistische voorval in Cagliari en... zijn zoontje Romeo?

Lukaku over: de weg naar nummer 50

Al na negen minuten scoorde Lukaku na een dodelijke tegenaanval z’n 49ste treffer in het shirt van de Rode Duivels. Die 50ste kwam er niet, dan maar een volgende keer. “(lacht) In San Marino thuis hé, ik hoop dat ik die match wel speel. Ik hoop dat we in een vol huis kunnen spelen en dat we het publiek kunnen vermaken.”

Lukaku over: het racisme in Cagliari

Lukaku had het ook over het racisme (Lukaku kreeg na het duel tegen Cagliari te maken met racistische spreekkoren, red.). “Ik wil het incident achter mij laten. Zolang het gebeurt, laat ik wel van me horen.”

Lukaku over: zijn zoontje Romeo?

Tot slot: toch een woordje over Romeo? Het zoontje waarvan Lukaku volgens Italiaanse media eind vorig jaar vader werd. “Neen, mijn privéleven is mijn privéleven. Ik ben niet het type om daarover te praten. Dat is persoonlijk, sorry”, reageerde ‘Big Rom’ met een brede smile op z’n mond.