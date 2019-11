Lukaku ontbreekt opnieuw op training Rode Duivels, zonder Romelu naar Rusland? NP/PJC

14 november 2019

18u05 0

Achter zijn naam staat een stevig vraagteken. Romelu Lukaku ontbreekt deze avond opnieuw op training bij de Rode Duivels – naar verluidt kampt de spits van Inter met hinder aan zijn voet. Martínez hoopt zijn recordschutter (51 goals voor de nationale ploeg) nog klaar te stomen voor Rusland, maar dat ziet Inter liever niet gebeuren. Bij de Bond wordt er niet gepanikeerd. “Romelu doet het gewoon rustig aan. We gaan ervan uit dat hij speelklaar raakt”, luidt het. De vraag blijft: stapt Lukaku morgenochtend mee op het vliegtuig naar Rusland? Zijn vaste stand-in Michy Batshuayi houdt zich alvast klaar om te starten. Eerder deze kwalificatiecampagne verving hij ook al in Cyprus, San Marino en Kazachstan Lukaku. Net zoals in de heenmatch tegen Rusland (3-1).

Thomas Vermaelen, gisteren niet van de partij, meldde zich wel op het oefenveld. Ondanks dat de verdediger wat op de sukkel is met de kuit. Door het eerdere afhaken van Kompany en Vertonghen (beiden hamstrings) zal de bondscoach dus hopen op een fitte Vermaelen of hij wordt verplicht om in Sint-Petersburg terug te grijpen naar een noodoplossing, met mogelijk Boyata en Denayer in de basis.

BEKIJK OOK. Boyata klaar om te spelen tegen Rusland: “Ik weet wat de bondscoach van me verwacht”