Lukaku ligt niet wakker van nieuw record: "Ik wil een trofee"

15 november 2019

Er was even twijfel, maar Romelu Lukaku kan morgen in het voorlaatste EK-kwalificatieduel tegen Rusland gewoon spelen. “Ik had een ontsteking in het gewricht van mijn dikke teen”, vertelde de all-time topschutter. “Ik kampte er al een maand mee. Ik moest anders lopen en speelde met ontstekingsremmers bij Inter. Nu was het moment om er iets aan te doen. Nu ben ik honderd procent.”

In Sint-Petersburg verloren de Duivels vorige zomer de halve finale van het WK tegen Frankrijk. “Maar ik denk daar niet meer aan. Ik denk aan het positieve.” In Rusland scoorde ‘Big Rom’ ook zijn eerste goals uit zijn interlandcarrière. “Of ik toen wist dat ik zou staan waar ik nu sta? (lacht) Eigenlijk wel. Ik ken mijn kwaliteiten. Als je er hard voor werkt en ervoor zoals ik doe, komen de resultaten.”

En er ligt nog een record op Romelu te wachten. Nico Claesen scoorde in de aanloop naar het EK 1988 zeven keer. Lukaku zit aan zes stuks. “Die cijfers houden mij nu niet meer bezig. Ik wil gewoon zien dat ons land een trofee wint. Dat is mijn motivatie.”