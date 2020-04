Lukaku in videogesprek met Henry: “Er is maar één reden waarom men competities wil afwerken. We leven in egoïstische wereld” ABD

02 april 2020

20u24

Bron: Instagram Romelu Lukaku 8 Rode Duivels Romelu Lukaku vindt dat het voetbal in deze coronacrisis “het goede voorbeeld moet geven”. Dat vertelde hij in een Instagram-videogesprek met voetbalicoon en voormalig assistent-trainer bij de Rode Duivels Thierry Henry. “Maar we leven in een egoïstische wereld.”

En of hij het voetbal mist. Logisch ook. Romelu Lukaku was met zijn 23 goals in 35 matchen ‘on fire’ in zijn eerste seizoen bij Inter. “Scoren is mijn drug, daar leef ik van”, zegt hij tegen ex-topspits Thierry Henry. “Maar ik geniet nu ook meer van het geven van een beslissende pass.” Waarop Henry: “Die assist buitenkantje voet voor Lautaro Martínez. Niet slecht, hoor.”

Lukaku: “Het helpt dat ik Spaans praat. Lautaro en ik begrijpen mekaar. Maar ook Antonio Conte speelt een belangrijke rol. Hij toont ons videobeelden van fases waarin we betere keuzes moesten maken - passen in plaats van trappen. Daar hamert hij op. ‘De grote spelers geven ook assists.’ We leren van onze fouten. Conte is veeleisend, maar dat is goed.”

Zolang de gezondheid van de mensen niet in orde is, speel ik niet. Ik ga eerlijk zijn: waarom zou men de competities willen afwerken? (beeld geld uit met zijn vingers) Hiervoor. Romelu Lukaku

Over coaches gesproken... Lukaku had Henry graag als assistent-trainer van de Rode Duivels, zoveel is duidelijk. De Fransman was van 2016 tot en met het WK in 2018 de spitsentrainer van onze nationale ploeg. “We hadden de beste tijd die we konden hebben, niet Thierry?” Henry moest eens lachen: “Ik voelde me goed in België.”

“Het niveau bij de aanvallers lag enorm hoog”, aldus Lukaku. “Wat een concurrentie. Iedereen speelde op een hoog niveau, dankzij jou. We wilden constant beter doen. Mekaar overtreffen. Zelfs jij deed mee. Dat maakte het grappig. Je was misschien op voetbalpensioen, maar dat was er bij momenten niet aan te zien.”

“Gezondheid voor álles”

Een onderwerp dat - hoe kan het ook anders dezer dagen - aan bod kwam in het gesprek tussen Lukaku en Henry, was de coronacrisis. In ons land gaf de Raad van Bestuur van de Pro League inmiddels de aanbeveling om het seizoen te stoppen. In de Serie A is er nog geen definitieve beslissing gemaakt omtrent het verderzetten van de competitie, “maar zolang de gezondheid van de mensen niet in orde is, speel ik niet”, aldus Lukaku. “Ik ga eerlijk zijn: waarom zou men de competities willen afwerken? (beeld geld uit met zijn vingers) Hiervoor. Kijk naar wat er gebeurde na het duel tussen Juventus en mijn ploeg, Inter. Eén speler (Daniele Rugani, red.) was ziek en iedereen moest plots in quarantaine. Dat is niet normaal. Kijk, ik mis het voetbal, maar de gezondheid gaat voor op álles. De hele situatie is een groot probleem dat aangepakt moet worden. Mensen zitten in de problemen. Maar Thierry... We leven in een egoïstische wereld. Ik vind dat wij vanuit het voetbal een voorbeeld moeten stellen en het volk moet steunen.” Duidelijke taal van ‘Big Rom’, die samen met zijn ploegmaats en trainers eerder aangaf enkele maandlonen in te willen leveren als de Serie A stopgezet zou worden.

“Net als Vincent Kompany”

Na het gesprek met Lukaku zou Henry nog een babbel hebben met een andere Rode Duivel, Axel Witsel. Henry: “Romelu, leidt het gesprek met Axel maar in. Zeg iets over de derby tussen Anderlecht en Standard.”

“Moet ik eens vertellen over de 0-4-zege (in 2010, red.) op Sclessin toen ik scoorde? Mooie match”, grijnsde Lukaku. Net op dat moment tekende Witsel present in de chat: “Quelle blague. Wat een grap”, reageerde de middenvelder van Borussia Dortmund.

“Ik hou niet van Standard, Club en Genk. Zo is het gewoon”, besluit Lukaku. “Ik ben gevormd op Anderlecht en blijf die club trouw. Net als Vincent Kompany paars-wit trouw blijft.”

