Louis van Gaal kiest de elf Duivels met wie we het EK moeten winnen: “Kompany is als Rijkaard” Redactie

14 mei 2020

19u10 0 Rode Duivels Wanneer Marc Degryse in Amsterdam Louis van Gaal ontmoet, is de begroeting hartelijk. De analist van HLN en VTM verwijst snel naar die keer dat hij met PSV ooit eens met 0-3 won van het Ajax van Van Gaal, waarna die grijnzend reageert: “Ja, PSV parkeerde vaak de bus.”



Degryse legde de wereldtrainer op pensioen tien episodes voor uit zijn carrière, naar aanleiding van het nieuwe boek van de Nederlander, en vroeg hem ook welke Rode Duivels hij in zijn ideale elf zou zetten. We moeten volgende zomer tenslotte Europees kampioen worden, toch? “Kompany, dat is jullie Frank Rijkaard. Zo veel positieve invloed op de ploeg. Witsel? Die heb ik als clubcoach ook nog gevolgd, maar vond ik niet goed genoeg.” In de video hierboven zijn favoriete elf, met ook nog een compliment voor bondscoach Roberto Martínez.

LvG - de trainer en de totale mens: Louis van Gaal & Robert Heukels, uitgegeven bij Nieuw Amsterdam (288 blz. - Prijs: 22,99 euro)