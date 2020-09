LIVE. Winnen Rode Duivels straks eerste Nations League-wedstrijd tegen Denemarken? Ceulemans: “Verliezen is niet het einde”

Rode Duivels

De Rode Duivels beginnen er vanavond weer aan. Eindelijk. In de tweede editie van de Nations League nemen ze het op tegen Denemarken, in Kopenhagen. De aftrap wordt gegeven om 20u45. Met een experimenteel elftal. Onder meer Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne gaan niet spelen, ook Kompany is er uiteraard niet meer bij. U kan de wedstrijd vanavond LIVE KIJKEN op HLN.be of VTM vanaf 20u20. In een nieuw format kijken huisanalisten Jan Mulder en Marc Degryse samen met presentator Stef Wauters naar de wedstrijd.