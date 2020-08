LIVE (13u). Rode Duivels zonder Hazard, De Bruyne en Lukaku? Wie wel geselecteerd wordt, ondergaat 5 coronatests in 8 dagen KDZ

06u11 0 Rode Duivels Bondscoach Roberto Martínez maakt vandaag (13u) zijn selectie bekend voor de Nations League. Er is maar één grote vraag, wie haakt af? Wat zeker is: wie er wel bij is, zal de ene coronatest na de andere ondergaan.

De verwachting is dat de bondscoach een brede selectie presenteert, daarmee anticiperend op een aantal afzeggingen. Want voor de échte sterren – lees de mannen die lang actief zijn geweest in de Champions League en Europa League – zit het seizoen er nog maar net op.

Doen we het op 5 september in ­Denemarken zonder Hazard en De Bruyne? De vraag is of Real Madrid Hazard wel zal prijsgeven, de tere enkel van Eden speelde de laatste weken toch weer een aantal keren op. En wat dan met KDB? Zijn vrouw Michèle is hoogzwanger. De Bruyne liet vorige week na de uitschakeling in de Champions League met City ook weten ‘mentaal moe’ te zijn. Heeft hij dan wel trek in nóg eens twee extra matchen?

En dan is er nog Romelu Lukaku. De Rode Duivel verloor de finale van de Europa League na een ongelukkige owngoal. Ook hij heeft nood aan ­vakantie. Gunt Martínez een klein jaar voor dat EK zijn sterren nog wat extra rust? En zijn die eerste twee duels in de Nations League bijgevolg een kans voor anderen om zich in de kijker te spelen?

Geen quarantaine

Wie Martínez straks ook selecteert, nu al staat vast dat de meeste spelers voor die twee interlands vier verplichte coronatests zullen ondergaan. Bij aankomst in Tubeke op 1 september worden de spelers een eerste keer getest. Twee dagen later nog eens. Een dag later, op vrijdag 4 september, vliegen de Duivels naar Denemarken, waar bij aankomst opnieuw een coronatest gepland staat. Daags voor de wedstrijd tegen IJsland, op maandag 7 september dus, volgt testronde vier en onmiddellijk na de wedstrijd wordt de groep een vijfde keer getest. ­

Spelers die uit risicogebieden ­terugkeren, zoals Dries Mertens die op Ibiza verbleef, moeten ook vóór zij naar België terugkeren twee keer worden getest. Voor twee interlands zal Mertens dus in totaal ­zeven keer getest worden op het ­coronavirus. Omdat de Duivels in een strikte testprocedure zitten, hoeven onze internationals niet in quarantaine te gaan, ook niet als ze uit een ‘rode zone’ komen.

