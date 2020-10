Lieven Maesschalck? “Een beul, maar heel gericht”, Remco Evenepoel over zijn revalidatie én zijn voetbalverleden MXG

08 oktober 2020

21u02 0 Rode Duivels Remco Evenepoel (20) timmert gestaag aan de weg terug. Tussen al het revalideren door is het rastalent van Deceuninck - Quick-Step te gast in de voetbaltalkshow ‘Vandaag is Rood’, die vanavond de oefenwedstrijd van de Rode Duivels omkadert. Hij had het er kort over zijn revalidatie en zíjn periode als Rode Duivel.

“Veel beter, veel beter”, glundert Remco Evenepoel als presentator Stef Wauters hem vraagt hoe het ermee gaat. “Ondertussen ben ik een dikke zeven weken (hij viel op 15 augustus, red.) verder en zit ik alweer mooi op de fiets”, aldus Evenepoel. “We hadden niet gedacht dat ik al ritjes van 70 kilometer zou maken, dus we zitten goed op schema.”

Evenepoel revalideert bij Lieven Maesschalck, die ook de Rode Duivels onder zijn hoede heeft. Een beul in de revalidatie? “Een beul, ja, maar heel gericht. Het is echt wel werken puur in functie van de bewegingen op de fiets en van de blessure die ik heb”, legt Evenepoel uit.

Rode Duivel

Hij is nog maar 20, maar we mogen toch al spreken over een vorig leven als het over zijn carrière bij de Rode Duivels gaat. In de jeugdreeksen was Evenepoel een vaste waarde in de ploeg. “Hoeveel wedstrijden ik precies speelde weet ik niet, maar dat zullen er ongeveer tien geweest zijn. Maar ik speelde of trainde wel samen met best veel van de jongens die nu international zijn. Zeker al met Yari (Verschaeren), Jérémy (Doku), Youri (Tielemans), Michy Batshuayi, Alexis Saelemaekers, Sebastiaan Bornauw...”

Met dank aan de RBFA voor de jeugdbeelden van de jonge Rode Duivels.