Liefst acht interlands voor Rode Duivels in najaar, al dan niet met fans: “Als trend zich doorzet, hopen we met publiek te spelen” JBE/TLB

09 juni 2020

13u26 0 Rode Duivels Er zit een Er zit een druk voetbalnajaar aan te komen, ook voor de Rode Duivels. Behalve de geplande Nations League-duels in oktober en november is het plan om tijdens die interlandbreaks ook telkens een oefenmatch te spelen. Met de twee Nations League-duels van september wachten zo liefst acht interlands in drie maanden. De voetbalbond hoopt tegen dan alvast een “substantieel aantal fans” te mogen ontvangen.



De oefenduels waren aanvankelijk voorzien voor deze maand, maar moesten door de coronacrisis worden gecanceld. Welke tegenstanders de Rode Duivels in die oefenmatchen zullen treffen, is nog niet duidelijk. “Er zijn altijd contacten”, zegt Manu Leroy, de communicatiedirecteur van de Belgische voetbalbond. “Maar het is natuurlijk afwachten wat de exacte data zullen zijn. In functie daarvan zal Roberto Martínez zijn whishlist opmaken.” Op 17 juni vergadert het uitvoerend comité van de UEFA en het wordt ook afwachten wat daar beslist zal worden.

De Rode Duivels hopen in het najaar alvast fans te mogen ontvangen in het Koning Boudewijnstadion. “Daarvoor wordt het afwachten wat de Nationale Veiligheidsraad zal beslissen”, gaat Leroy voort. “Wij staan klaar om scenario’s te beginnen bouwen in functie van hoeveel mensen per vierkante meter we zullen mogen ontvangen in ons stadion. Daar is wel behoorlijk wat ruimte. Afhankelijk van wat beslist wordt, zullen wij een plan uitwerken zodat iedereen veilig naar het stadion kan komen.”

De KBVB moet dus afwachten hoe de situatie evolueert. “Ik denk dat de crisis ons geleerd heeft dat we niet naar de toekomst moeten kijken met wat we vandaag weten”, zegt Leroy. “Er zijn zodanig veel versoepelingen geweest de voorbije maanden en als de trend zicht blijft doorzetten, dan hopen we opnieuw voor een substantieel aantal fans mogen spelen. In de Bundesliga heb je nu ook gemerkt dat zonder publiek spelen toch niet hetzelfde is dan met fans. The real thing is toch nog altijd veel beter.”

Zo zou het programma van de Rode Duivels er dit najaar moeten uitzien:

Denemarken-België (Nations League): 5 september

België-IJsland (Nations League): 8 september

Engeland-België (Nations League): 9 oktober

IJsland-België (Nations League): 12 oktober

+ Oefenwedstrijd in deze interlandperiode

België-Engeland (Nations League): 12 november

België-Denemarken (Nations League): 15 november

+ Oefenwedstrijd in deze interlandperiode

