Leuke beelden: Romelu Lukaku legt vast hoe Duivels-debutanten de groep toezingen ABD

09 oktober 2020

20u50

Bron: Instagram Romelu Lukaku 0 Rode Duivels Een pak nieuwe jongens in de selectie van de Rode Duivels. En ook nu moesten de debutanten een liedje brengen voor de groep. Topschutter Romelu Lukaku kon het niet laten om de ‘optredens’ van Lukebakio, Kayembe en Vanheusden vast te leggen en op Instagram te zetten.

Gisteren speelden de Rode Duivels met een experimenteel elftal nog 1-1 gelijk tegen Ivoorkust, zondag volgt de Nations League-clash tegen Engeland. In tussentijd mochten de debutanten zich weer proberen te bewijzen. Niet op het veld deze keer, maar wel tijdens het avondeten met een microfoon in de hand. “New kids on the block”, schreef een dollende Lukaku op Instagram terwijl Lukebakio het beste van zichzelf gaf. Daarna volgden nog Kayembe en Vanheusden, die voor ‘Bella Ciao’ koos uit de serie ‘La Casa de Papel’.

