Lestienne moet afzeggen bij Rode Duivels na blessure tegen Antwerp DMM

07 oktober 2019

16u37 0 Rode Duivels Geen interlandvoetbal voor Maxime Lestienne. De speler van Standard was voor het eerst sinds 2013 weer opgeroepen voor de nationale ploeg. Helaas moest hij afzeggen na de eerste bijeenkomst in Tubeke. Lestienne blesseerde zich dit weekend in de competitiewedstrijd met Standard tegen Antwerp.

Lestienne moet dus afhaken voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen San Marino (donderdag 10 oktober in Brussel, 20u45) en Kazachstan (zondag 13 oktober in Nur-Sultan, 15u00). De winger werd in 2013 door Marc Wilmots voor het eerst opgeroepen voor de nationale ploeg, maar hij kwam toen niet in actie. Ook nu zal hij geen minuten maken voor de Rode Duivels. Zijn blessure is te ernstig om te voetballen.

“Helaas heeft Maxime Lestienne een blessure en moet hij de groep verlaten”, tweette de persdienst van de nationale ploeg. “We wensen je een snel herstel toe, Maxime!”

België staat met 18 op 18 op kop in groep I. Rusland volgt op drie punten. Op duidelijke afstand staan Kazachstan (7), Cyprus (7), Schotland (6) en San Marino (0). Bij een zege tegen voetbaldwerg San Marino kunnen de tickets voor het EK al geboekt worden.

⚽️ Unfortunately, Maxime #Lestienne is injured and has to leave the group. Speedy recovery, Maxime! #EURO2020 #BELSMR Belgian Red Devils(@ BelRedDevils) link