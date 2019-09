Leander Dendoncker is out voor duel met San Marino Redactie

05 september 2019

18u54

Bron: Belga 0 Rode Duivels De Rode Duivels kunnen in de EK-kwalificatiematch in en tegen San Marino niet rekenen op Leander Dendoncker. Dat heeft bondscoach Roberto Martinez aangekondigd op de persconferentie voor de laatste training in aanloop naar het duel met de dwergstaat. Simon Mignolet is onzeker.

"Over het algemeen gaat het goed met mijn team", stelde Martinez. "Leander Dendoncker heeft deze week wat lichter getraind. Hij is nog niet helemaal klaar. Voor de match tegen Schotland zal hij waarschijnlijk wel klaar zijn. Simon Mignolet heeft een trap gekregen op de enkel. Hij herstelt goed. We bekijken nog de training van vandaag, maar we nemen geen enkel risico met de spelers."

Dendoncker was donderdag de enige afwezige op training in het Stadio Olimpico in Serravalle. Mignolet, die woensdag ontbrak, sloot weer aan bij de groep. Martinez kan dus beschikken over 25 Rode Duivels.