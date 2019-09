Kunnen de Rode Duivels Europees kampioen worden? “Ik zie niet in waarom het niet zou lukken” TLB

10 september 2019

06u30

Bron: VTM Nieuws 0

Na het laatste fluitsignaal in Schotland blikten analisten Jan Mulder, Marc Degryse en Timmy Simons gisteravond bij VTM nog even vooruit naar het WK. Kunnen de Rode Duivels in 2020 Europees kampioen worden? “De verwachting moet toch zijn dat ze minstens de finale halen”, aldus Marc Degryse. “Gezien de kwaliteiten bij de Rode Duivels zie ik niet in waarom het niet zou lukken.” Bekijk de hele video bovenaan dit artikel.