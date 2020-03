Klein lengteverschil. Eden Hazard ontmoet NBA-ster Luka Doncic in Dallas, vandaag operatie en duidelijkheid hoe lang hij out is Kristof Terreur

05 maart 2020

07u36 14 Rode Duivels Klein verschil in lengte. Eden Hazard maakt van de nood een deugd. Voor hij donderdag in Dallas onder het mes gaat, pikte hij nog een NBA-wedstrijd van de Dallas Mavericks mee. Achteraf stond er een meet-and-greet met Luka Doncic gepland, rijzende ster in de Amerikaanse profcompetitie. Hazard keek zowaar op.

De wind maakte de landing wat hobbelig. Eden Hazard (29) is veilig in de Verenigde Staten, waar hij vandaag aan de rechterenkel wordt geopereerd. Een privéjet, met ook de medisch directeur van Real Madrid aan boord, arriveerde gisteravond om 20u44 op de luchthaven van Dallas Love Field, na een vlucht van 10 uur en 12 minuten.

Nadien Hazard pikte nog eenwedstrijd van de Dallas Mavericks tegen de New Orleans Pelicans mee, waarin hij Luka Doncic zag uitblinken. Hij scoorde 30 punten en brak het reboundrecord van Dirk Nowitzki.

Na de match wisselde hij van shirts met Doncic. Vooral het verschil van 30 centimeter tussen beide sterren viel op. Ook Boban Marjanovic, andere speler van de Mavericks, kwam nog snel even langs om Hazard te groeten.

.@luka7doncic 🤝 @hazardeden10 ⚽️

Plus a surprise guest crashes at the end 🤣#MFFL pic.twitter.com/Ui1vo2BXjE Dallas Mavericks(@ dallasmavs) link

Hazard had zich woensdagochtend in het gezelschap van vader Thierry op de privéterminal van Madrid Barajas gemeld voor de reis naar Dallas. Hij zat toen zelf aan het stuur. Donderdag, na de operatie, zal moeten blijken hoe lang Hazard aan de kant zal staan. De prognose bedraagt 2,5 tot 3 maanden.

“Ik ben zeer positief”, vertelde bondscoach Roberto Martínez dinsdag op de loting voor de Nations League. “Eden ook, trouwens. Ik heb hem afgelopen weekend nog gezien in Madrid. Eden was Eden: zoals altijd enorm opgewekt. Hij weet dat er een operatie aankomt en hij zal blij zijn als die goed verlopen is. Aan ons... Aan iedereen nu om hem positieve energie te zenden. Ik heb er alvast alle vertrouwen in dat het goedkomt. Het enige wat we nu moeten hopen, is dat de ingreep lukt en dat Eden een goeie tijd heeft in Amerika. De dag dat hij terug naar Europa komt, zullen we een tijdslijn kunnen opzetten en preciezer zeggen wanneer Eden weer fit zal zijn.”

Niet toevallig naar Dallas

De keuze voor de ‘Carrell Clinic’ in Dallas is niet toevallig. Dokter Cooper is al enkele jaren extern consulent bij Real en spreekt binnenkort op een medisch congres dat de club organiseert. Hij brengt ervaring uit andere sporttakken met zich mee. Cooper is ‘Head of Medical’ bij de Dallas Cowboys, het bekende American Football Team, maar in zijn kabinet zitten specialisten met expertise in de NBA zoals dr. Eugene Curry en dr. Daniel Worrell, die de operatie uit zullen voeren.

De chirurgen die de enkel van de Duitse voormalige NBA-vedette Dirk Nowitzki van de Dallas Mavericks weer oplapten. Het is die ervaring waar ze bij Real naar op zoek waren. Onlangs, in een gekke complimenterende bui, vergeleek Roberto Martínez zijn dribbelaar met Michael Jordan. De bondscoach wilde daarmee het belang van Hazard voor een team benadrukken, maar binnen de medische staf van Real zien ze vooral fysionomische gelijkenissen met een basketbalspeler.

Als Hazard met de rug naar doel van zijn tegenstander wegdraait, staat zijn lichaam loodrecht op zijn voet. Zoals bij basketters. Omdat ze in de VS op vlak van gelijkaardige enkelletsels veel meer ervaring hebben, en ze in Europa geen valabel alternatief vonden, schoof Real resoluut Dallas naar voren.

De club overlegde nog met Paco Biosca, de medische baas van Chelsea die het lichaam van Hazard en zijn noden door en door kent na zeven jaar in Londen. Real won info in bij James Calden, de chirurg die de eerste enkelbreuk in 2017 repareerde. En ook met de KBVB waren er contacten over de beste behandeling. Uiteindelijk drukte Real zijn geprefereerde optie door.

EK is haalbaar

Kris Van Crombrugge, dokter van de nationale ploeg, is optimistisch dat Hazard het EK haalt: “De Amerikanen hebben laten weten dat ze ‘very optimistic’ zijn. Eden zou het EK moeten halen. Het is trouwens geen zware blessure en Eden is ook niet hervallen, maar een operatie is wel noodzakelijk.”

De eerste prognoses zijn dus positief, maar alles hangt af van de operatie, zo heet het in Madrid. Omdat op de beeldvorming niet alles even duidelijk was, zullen ze pas tijdens de ingreep à la minute beslissen wat ze met het titaniumplaatje in de enkel doen. Plaatje eruit? Nieuw plaatje erin? Of alles bij het oude laten? Bij Real houden ze er immers rekening mee dat het hulpmiddel, dat in 2017 in zijn enkel werd geplaatst ter versteviging, zijn huidige blessure mee heeft veroorzaakt, na een flinke tik.

Hazard zelf legt zijn vertrouwen bij de dokters.

✨Tenemos invitado especial esta noche ✨@hazardeden10 | #SomosMavs pic.twitter.com/3CMautrr8V Somos Mavs(@ SomosMavs) link