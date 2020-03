KIJK vanaf 18 uur LIVE naar de Nations League-loting: met welke landen mogen de Rode Duivels zich meten? Redactie

03 maart 2020

17u00 8

In de Beurs van Berlage in Amsterdam wordt vanaf 18 uur geloot voor de groepsfase van de tweede editie van de Nations League. Er gaan 55 landen in de bokaal, onderverdeeld in vier divisies. België zit in de sterkste A-divisie, samen met alle andere toplanden. Er worden vier groepen van vier landen gemaakt - de vorige keer waren het groepen van drie. Welke landen komen er uit de trommel voor de Belgen? U kunt het op deze pagina volgen via onze livestream of via onderstaande liveblog!