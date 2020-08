KIJK LIVE. Rode Duivels zonder Hazard, De Bruyne en Lukaku, maar mét Doku in Nations League? KDZ/YP

25 augustus 2020

12u54 10

Bondscoach Roberto Martínez maakt om 13u zijn selectie bekend voor de Nations League. Er is maar één grote vraag, wie haakt af? Wat zeker is: wie er wel bij is, zal de ene coronatest na de andere ondergaan. Hierboven kunt u de bekendmaking naar goede gewoonte LIVE bekijken!

Wie Martínez straks ook selecteert, nu al staat vast dat de meeste spelers voor die twee interlands vier verplichte coronatests zullen ondergaan. Bij aankomst in Tubeke op 1 september worden de spelers een eerste keer getest. Twee dagen later nog eens. Een dag later, op vrijdag 4 september, vliegen de Duivels naar Denemarken, waar bij aankomst opnieuw een coronatest gepland staat. Daags voor de wedstrijd tegen IJsland, op maandag 7 september dus, volgt testronde vier en onmiddellijk na de wedstrijd wordt de groep een vijfde keer getest. ­

Spelers die uit risicogebieden ­terugkeren, zoals Dries Mertens die op Ibiza verbleef, moeten ook vóór zij naar België terugkeren twee keer worden getest. Voor twee interlands zal Mertens dus in totaal ­zeven keer getest worden op het ­coronavirus. Omdat de Duivels in een strikte testprocedure zitten, hoeven onze internationals niet in quarantaine te gaan, ook niet als ze uit een ‘rode zone’ komen.

