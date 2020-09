KIJK LIVE. Duivels arriveren in Tubeke voor tweeluik Denemarken-IJsland Redactie

01 september 2020

Vanmiddag blazen de Rode Duivels verzamelen in het Belgium Football Center in Tubeke. Ze starten er de voorbereiding op het tweeluik in de Nations League tegen Denemarken (thuis op zaterdag 5 september) en IJsland (uit op dinsdag 8 september), maar in elk geval zal bondscoach Roberto Martínez een fel gedecimeerde groep ontvangen. Zo moeten Dedryck Boyata, Nacer Chadli, Elias Cobbaut, Divock Origi en Thomas Vermaelen om uiteenlopende redenen alvast verstek geven.

Op bovenstaande video ziet u de Duivels met mondjesmaat binnensijpelen in het nationale oefencentrum!

