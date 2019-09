KIJK LIVE. De bal rolt weer in San Marino, halen de Rode Duivels een beter niveau na rust? TLB

06 september 2019

21u46 1 San Marino SMR SMR 0 51' 1 BEL BEL België Rode Duivels • EK-kwalificatiewedstrijd

• Rode Duivels hebben 12 op 12

• Wedstrijd (aftrap om 20u45) live te bekijken op HLN.be

• Kevin De Bruyne aanvoerder

Sorry voor de fans in het buitenland, maar door de regelgeving wat betreft rechten kan de live-uitzending enkel bekeken worden in België.