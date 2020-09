KIJK LIVE. Bondscoach Martínez en Alderweireld praten dag voor Nations League-duel tegen IJsland Redactie

07 september 2020

18u17

Na de overtuigende 0-2-zege van de Rode Duivels in hun opener van de Nations League in Denemarken kijken de Belgen morgenavond de IJslanders (20u45) in de ogen. Volg hier live de persconferentie met bondscoach Roberto Martínez en verdediger Toby Alderweireld, die morgen in het Koning Boudewijnstadion zijn 100ste cap afwerkt.