KIJK LIVE. Alderweireld speelt 100ste interland in lege Heizel: “In het licht van alle problemen, geen ramp” Redactie

07 september 2020

18u17

Bron: VTM Nieuws 0

Na de overtuigende 0-2-zege van de Rode Duivels in hun opener van de Nations League in Denemarken kijken de Belgen morgenavond de IJslanders (20u45) in de ogen. Volg hier live de persconferentie met bondscoach Roberto Martínez en verdediger Toby Alderweireld, die morgen in het Koning Boudewijnstadion zijn 100ste cap afwerkt. Weg feeststemming, zoals die er wel was toen Vertonghen, Witsel en Eden Hazard die eer te beurt viel. “Ach, dat is alles behalve een ramp”, vindt Alderweireld. “Zeker niet in het licht van de problematische wereld waarin we nu leven. Misschien dat ik daar na mijn carrière wel eens op ga vloeken, maar nu ben je toch vooral met die match zelf bezig.”