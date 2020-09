KIJK LIVE (12u). Roberto Martínez maakt selectie van Rode Duivels bekend LUVM

30 september 2020

07u06 0 Rode Duivels Bondscoach Roberto Martínez maakt deze middag zijn selectie bekend voor de oefenmatch tegen Ivoorkust (8 oktober in Brussel) en de Nations League-wedstrijden in Engeland (11 oktober in Londen) en IJsland (14 oktober in Reykjavik).

Thibaut Courtois is weer beschikbaar, Koen Casteels (op de sukkel met de knie) valt allicht af. Thorgan Hazard (spierscheur) is out. Nacer Chadli speelde nog niet sinds zijn transfer van Monaco naar Basaksehir, Yari Verschaeren zit momenteel in quarantaine. Voorin kunnen Christian Benteke, Michy Batshuayi en/of Divock Origi profiteren van het bankzittersstatuut van Landry Dimata bij Anderlecht. Jérémy Doku houdt zich klaar voor een tweede selectie.

Ook deze drie interlands zullen nog achter gesloten deuren plaatsvinden, met een strikt Covid-19-protocol voor spelers en staff. Door die maatregelen moest Nieuw-Zeeland afzeggen voor de oefeninterland en werd het land in extremis nog vervangen door Ivoorkust, een veel meer te duchten tegenstander.

De UEFA had gehoopt in het najaar met mondjesmaat terug toeschouwers toe te laten en gebruikte daarvoor ook de Europese Supercup in Boedapest als testcase, maar met de stijgende coronacijfers in vrijwel heel Europa en steden die donkerrood kleuren op de coronakaart, lijkt dat nog niet voor meteen te zijn.

U kunt deze middag (om 12u) via een livestream op deze pagina volgen welke keuzes Martínez heeft gemaakt.

Lees ook:

Zie wie we daar hebben: Eden Hazard in selectie Real Madrid. Morgenavond ook zijn rentree?