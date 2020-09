Kevin De Bruyne traint vandaag gewoon mee met Rode Duivels, ook Michy Batshuayi tekent present XC

06 september 2020

11u09 2 Rode Duivels Kevin De Bruyne, zopas papa geworden van dochtertje Suri, trainde vandaag gewoon mee met de Rode Duivels. Ook Michy Batshuayi tekende present, Yannick Carrasco haakte af. ‘KDB’ zal dus dinsdag zo goed als zeker meespelen in de Nations League. De Belgen nemen het dan in het Koning Boudewijnstadion op tegen IJsland.

UPDATE: @DeBruyneKev & @mbatshuayi joined the group this morning. @CarrascoY21 left the team #COMEONBELGIUM 🇧🇪 pic.twitter.com/tyoyG1gClU Belgian Red Devils(@ BelRedDevils) link

Kevin De Bruyne ontbrak in het eerste Nations League-duel tegen Denemarken. De 29-jarige Belg bleef bij zijn gezin om zijn hoogzwangere vrouw Michèle Lacroix bij te staan. Die laatste beviel deze week van een dochtertje: Suri. De Bruyne en zijn Michèle hebben al twee zoontjes, Mason Milian (4) en Rome (1,5).

De Rode Duivels bezorgden gisteren de Denen hun eerste nederlaag in twee jaar: 0-2. Op 5 september 2018 verloren ze een oefeninterland met 3-0 van Slovakije. Daarnaast was het hun eerste thuisnederlaag sinds 11 oktober 2016, toen er met 0-1 verloren werd van Montenegro. De Belgen zelf zijn aan een reeks van elf zeges op rij bezig.

Dinsdag wacht voor de Rode Duivels al het tweede duel in de Nations League. Dan komt IJsland op bezoek in een leeg Koning Boudewijnstadion. Engeland speelt die dag gastheer voor Denemarken. De Engelsen staan met drie punten mee aan de leiding in de groep, na hun krappe 0-1-zege van eerder op zaterdag in IJsland. Raheem Sterling scoorde in blessuretijd vanop de stip het enige doelpunt van de wedstrijd.

