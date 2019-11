Kevin De Bruyne niet te spreken over loting: “Schande dat alles nu al vastligt, dat voelt als competitievervalsing” PDD/MGL

20 november 2019

10u59

Bron: VTM Nieuws 8 Rode Duivels Kevin De Bruyne kwam na de galawedstrijd tegen Cyprus voor de microfoon van VTM Nieuws nog even terug op de EK-loting. Doordat twaalf landen een eigen stadion aanbieden voor het EK krijgen zij ook het thuisvoordeel in hun eigen arena’s. Daardoor komen ze sowieso in een vaste poule terecht. “Een schande”, stak De Bruyne van wal.

De Rode Duivels komen uit in groep B. Mét tegenstanders Rusland - jawel, opnieuw de Russen - en Denemarken. Waarom? Wel, er zijn vier reekshoofden (Italië, Engeland, Spanje en Duitsland) die als gastland in één bepaalde groep moeten uitkomen. Het andere land uit pot 1, Oekraïne, mag dan weer niet met Rusland in één groep opgedeeld worden door de politieke spanningen. Doordat Duitsland zich gisteren verzekerde van een status als reekshoofd is het dan ook honderd procent zeker dat Rusland en Denemarken in onze EK-poule belanden. En dat dat nú al het geval is, is niet naar de zin van ‘KDB’. “Voor mij voelt dat als competitievervalsing. Voetbal is meer en meer een business geworden”, klonk het onder meer bij de spelmaker.