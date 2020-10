Kevin De Bruyne maakt zich zorgen om overvolle kalender: “Niemand luistert naar de spelers” KTH

10 oktober 2020

19u17 10 Rode Duivels Hij blijft op het nageltje kloppen als hij de vraag krijgt. Kevin De Bruyne steekt zijn mening zelden weg. Zeker niet als het gaat om de overvolle agenda, met wedstrijden voor club en land om de drie dagen. “Ik ben al twee jaar aan het spelen zonder pauze. Maar niemand luistert naar de spelers.”

Drie interlands in zeven dagen. Een reis naar Engeland, vervolgens naar IJsland. Dan weer naar de club, waar de Champions League snel volgt na het Premier Leagueweekend. Op een vraag of De Bruyne zich druk maakt over de overvolle agenda, aarzelde hij niet.

“Ik maak me soms zorgen”, zegt De Bruyne. “Vooral als ik naar mijn eigen situatie kijk. Ik heb 8 -9 dagen vrijaf gehad. Ik kon niet op vakantie omdat mijn vrouw hoogzwanger was. Ik heb geen vakantie gehad. Als ik tot het eind van het seizoen doorga, betekent dit dat ik twee jaar zonder pauze zal hebben gespeeld. Vooral mentaal heb je die rust nodig. Je lichaam moet kunnen helen. (lacht) Maar niemand luistert naar de spelers. Iedereen zegt: je verdient goed geld, daar moet je maar mee om kunnen. Zo gaat dat. Die opmerkingen kan ik aan. Ik zie een blessuregolf komen. Voor veel spelers. Ik ken mezelf. Ik geef me altijd honderd procent. Ik kan niet aan tachtig procent spelen.”

De Bruyne ontkende voorts dat hij dicht bij een contractverlenging staat met Manchester City. Die wil zijn overeenkomst zo snel mogelijk met twee jaar openbreken. De intentie is er. “Ik ben gelukkig in Manchester. Ik sta open voor gesprekken, maar tot nu toe heb ikzelf geen enkele keer gesproken met City.”

