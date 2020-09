Kevin De Bruyne: “Ik heb een heel goede week achter de rug” ABD

08 september 2020

22u55

Bron: VTM 0 Rode Duivels Wat een week voor Kevin De Bruyne. Papa geworden van dochtertje Suri. De Player of the Year Award gewonnen. En dan is er nog de zaak rond ex-makelaar Patrick De Koster. “Ik heb een goede week achter de rug”, vertelde De Bruyne na de 5-1-zege tegen IJsland.



“Ik heb een hele goeie week achter de rug”, vertelde Kevin De Bruyne na de wedstrijd. “Het belangrijkste was de geboorte natuurlijk, en dat alles oké is met Suri en de mama. Het is ook heel mooi dat ik speler van het seizoen ben geworden in de Premier League. Als eerste speler van Man City ooit. Dat ik nu zo’n 80 minuten kon spelen, doet deugd. Het was toch wat afwachten. Eergisteren trainde ik voor het eerst in drie weken. In begin van de wedstrijd wilde ik niet te veel risico’s nemen, maar uiteindelijk ben ik zeer tevreden.”

De Bruyne kwam afgelopen week niet alleen in het nieuws door de geboorte van zijn dochtertje. Er is ook de zaak rond zijn ex-makelaar Patrick De Koster. “Ach, goede en slechte dingen neem je niet mee op het veld. Ik deed gewoon mijn job. Wat buiten het veld gebeurt, blijft er ook buiten.”

“Ik had op voorhand met coach gesproken om te wachten tot Suri geboren was om terug aan te sluiten”, ging De Bruyne verder. “We hadden bijna dagelijks contact. Vrijdagochtend hebben we gebeld om af te spreken dat ik zondag weer zou aansluiten. Ook straks ga ik terug naar huis. Dat City het niet leuk vindt dat ik nu al speelde? Ze waren op de hoogte van de planning. De voorbije weken was ik ook in Manchester, waar ik oefeningen heb gedaan met de fysiektrainer. Ik heb maar één week stilgelegen.”

De Bruyne zag dat het begin van de match tegen IJsland “moeilijk” was. “Ze speelden compact en die openingsgoal kwam uit de lucht gevallen. In de tweede helft kwamen er meer gaten en we speelde heel goed na de pauze. Het tweeluik is goed verlopen. Veel jongens hebben kunnen spelen. Ook de tweede helft in Denemarken was heel goed. Iedereen was wel wat op zijn hoede, want we hebben amper een voorbereiding gehad en het zal nog een lang seizoen worden.”

Marc Degryse zag een geweldige Kevin De Bruyne: “Je ziet waarom hij de dirigent is”



