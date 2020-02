Kans vergroot dat Roberto Martínez contract verlengt als bondscoach van Rode Duivels Stephan Keygnaert

25 februari 2020

03u00 0 Rode Duivels Doet-ie het of doet-ie het niet? Verlengt Roberto Martínez zijn ­contract bij de nationale ploeg? De gesprekken tussen hem en de voetbalbond wijzen steeds meer in die richting. Het zou stuntwerk zijn van Mehdi Bayat, voorzitter van de KBVB.

Het contract van bondscoach ­Roberto Martínez loopt af na het komende EK. Hij en Mehdi Bayat voerden de afgelopen weken ­onder hun beiden meerdere ­onderhandelingen om te zien of een contractverlenging van de Spanjaard tot de mogelijkheden behoort. Prominente waarnemers in het Belgische voetbal achtten de mogelijkheid aanvankelijk bijzonder klein. Martínez kreeg sinds het WK in Rusland diverse, goéde aanbiedingen om weer clubcoach te worden. Zo onthulde Mehdi Bayat zelf in een interview met deze krant de vraag van Arsenal aan Martínez om de ontslagen Unai Emery op te volgen. Telkens weigerde ­Martínez de kansen die hij kreeg. Maar die loyauteit én de resultaten van de Rode Duivels maken dat de prijs van onze bondscoach exponentieel verhoogd is. Had de voetbalbond op voorhand wel een kans om Martínez langer aan zich te binden?

Geen onmogelijke eisen

Intussen blijkt dat de standpunten van Martínez en Bayat minder ver uit elkaar liggen dan verwacht. De bondscoach legt naar verluidt geen onmogelijke eisen op tafel, noch inhoudelijk noch ­financieel. Het kostenplaatje is duidelijk niet het enige gespreksthema tussen beide heren. ­Martínez en Bayat praten over het ganse toekomstige functioneringskader van de bondscoach. De onderhandelingen verlopen positief en de mogelijkheid van een contractverlenging wordt steeds concreter.

Niettemin houden beide partijen een slag om de arm. Ze zijn allebei nog niet de Rubicon overgestoken. Het is een beetje de kat uit de boom kijken wié als eerste de stap waagt. Zowel Mehdi Bayat als ­Roberto Martínez gaat in geval van een voortzetting van de ­samenwerking toch een risico aan. De voetbalbond zal hoe dan ook een forse financiële inspanning moeten leveren, terwijl ­Martínez zijn ambitie om een grote Europese topclub te leiden andermaal een paar jaar zal ­moeten opbergen.

Ze staan allebei voor de rivier, ze willen allebei springen, maar wie neemt als eerste de ander bij de hand?

Een deadline op korte termijn leggen Martínez en Mehdi Bayat zich niet op.

Wordt vervolgd.