Kane hoogst onzeker voor clash met België, revelatie Calvert-Lewin staat klaar als vervanger KTH/SVBM

10 oktober 2020

23u56 0 Rode Duivels De kans bestaat dat Engeland het tegen de Rode Duivels zonder topspits Harry Kane moet doen. De goalgetter van Tottenham kampt met een spierprobleem en is hoogst onzeker voor de wedstrijd tegen België.

Indien de medische staf Kane niet speelklaar krijgt, speelt Dominic Calvert-Lewin in de punt. De aanvaller van Everton verkeert in bloedvorm, getuige zijn tien doelpunten dit seizoen. Calvert-Lewin debuteerde afgelopen donderdag tegen Wales voor de Engelse nationale ploeg en deed dat in stijl. Halverwege de eerste helft kopte de 23-jarige spits de troepen van Gareth Southgate op voorsprong. Engeland won uiteindelijk met 3-0.

Na het droomdebuut plaatste de vader van de voetballer een emotioneel bericht op Facebook. De man getuigt hoe de weg voor Calvert-Lewin zeker niet altijd vlekkeloos verliep. “De tranen die vanavond vloeien, zijn er van geluk. Ik glimlach naar iedereen die zei dat hij het niet zou redden. Jullie vergeleken hem met Bambi op het ijs. Wel, Bambi heeft zijn schaatsen gevonden.”

🔥 | Calvert-Lewin laat ook bij zijn debuut voor Engeland meteen de netten trillen! 😍🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿#ENGWAL pic.twitter.com/M0jmQWJ5gE Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

België speelt zondagavond om 18u op Wembley tegen Engeland. Op woensdag (20u45) spelen de Duivels in en tegen IJsland. Beide wedstrijden zijn live te volgen bij VTM en HLN.be.

Lees ook:

Kevin De Bruyne maakt zich zorgen om overvolle kalender: “Niemand luistert naar de spelers”

Jan Vertonghen doet er alles aan om speelklaar te zijn en traint met masker, Mertens niet tegen Engeland

Abraham en Sancho kunnen meespelen tegen de Duivels, Chilwell is onzeker