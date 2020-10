Kan Vanaken zich in de gratie spelen? “Kom nooit met de grootste verwachtingen naar hier” FDZ

06 oktober 2020

20u49 5 Rode Duivels Hans Vanaken (28) heeft er naar eigen zeggen “een fantastische week” opzitten. Een contractverlenging bij Club Brugge, een zege tegen Anderlecht en een selectie bij de Rode Duivels. Nu nog speelminuten krijgen van de bondscoach.

“De beleving is intenser. Fijner ook.” Vanaken kijkt ernaar uit om opnieuw voor publiek te spelen. Elfduizend fans zijn er morgenavond toegelaten tegen Ivoorkust.

De middenvelder van Club Brugge zat er ontspannen bij in Tubeke vanmiddag. Je zou voor minder. Net een contractverlenging getekend bij blauw-zwart, gescoord en een assist in de overwinning tegen Anderlecht en nu bij de Rode Duivels. Over zijn nieuwe contract zei hij: “Het is een teken van respect en vertrouwen van Club Brugge. Ik heb dat altijd gevoeld, hoor. Ik heb een tijdje nagedacht over de keuze die ik moest maken. De club heeft een inspanning gedaan om mij te houden en ik ben er ook gelukkig. Nu vertrekken, leek me geen logische stap.”

Vanaken voegde daar fijntjes aan toe. “En voor de prijzen voetballen, is ook belangrijk. Kijk: als ik echt had willen gaan, kon ik het vuil spelen. Maar zo zit ik niet in mekaar. De communicatie is heel correct verlopen. Dus...”

Incontournable bij de landskampioen, maar dat is zeker niet zo bij de Rode Duivels. Integendeel. In de vorige interlands tegen Denemarken en IJsland kreeg de Limburger geen speelgelegenheid. De jonge talenten als Doku en Verschaeren bijvoorbeeld wel. Wordt dat anders nu? “Het is altijd moeilijk om te zeggen wie er gaat spelen”, haalde Vanaken de schouders op. “Tegen Ivoorkust krijgen er misschien andere namen een kans. Ach, ik kom nooit met de grootste verwachtingen naar hier. Er is zoveel talent en kwaliteit, er kunnen veel keuzes gemaakt worden. Of ik geen referentiemoment nodig heb bij de Duivels om het EK te halen? Goh, op één wedstrijd kan je niet alles beslissen. Bovendien kan je nu nog niet zeggen wie de 23 namen gaan zijn. Op een jaar tijd kan er veel veranderen. Het wordt belangrijk om mijn niveau te houden. Een heel seizoen lang.”

Vanaken stelt zich dus bescheiden op. Maar als een journalist hem vroeg wat hij deze Duivels kan bijbrengen antwoordde hij. “Ik heb loopvermogen, ben rustig aan de bal en kan de ruimtes tussen de linies vinden.” Dat mag hij dan wellicht morgen al tonen tegen Ivoorkust.

