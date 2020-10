Kan De Bruyne meespelen, en wat met Dries Mertens? Rode Duivels met zorgen naar IJsland

Rode Duivels

Kevin De Bruyne viel met een (lichte?) blessure uit in de 2-1-nederlaag tegen Engeland. Dries Mertens zit dan weer bijna twee weken in quarantaine , nadat Napoli tegen een besmet Genoa speelde en ook de cijfers in Napels rood kleuren. Bondscoach Martínez hoopt dat de Italiaanse autoriteiten hem nog laten vertrekken. Kortom: de Duivels vertrekken met kopzorgen naar IJsland voor het vierde duel in deze Nations League.