Jubilaris Alderweireld: "Mentaal sterke reactie na de 0-1"

08 september 2020

Toby Alderweireld vierde zijn 100ste wedstrijd als Rode Duivel met een klinkende zege en kon niet anders dan tevreden terugblikken. “Ik ben toch wel tevreden na een heel moeilijke wedstrijd. IJsland kwam niet om te voetballen en stond soms zelfs met elf achter de bal. Als je dan zoveel doelpunten kan maken, is dat heel mooi. Het was ook een mentaal sterke reactie na die vroege 0-1.”

In de eerste helft was er wel lichte irritatie te merken bij sommige spelers. “Om een leuke wedstrijd te spelen, heb je twee teams nodig die willen voetballen. Dat kwam IJsland niet doen vandaag. Voor de neutrale kijker en onze supporters is het misschien niet zo leuk om naar te kijken, maar het is erg lastig om tegen zo’n tegenstander te spelen. Maar als je dan toch vijf keer kan scoren, mag je zeer tevreden zijn.”

“Soms misten we een bepaalde scherpte bij het inspelen, maar dat is ook normaal, denk ik. We hebben zes op zes en hebben geen blessures opgelopen en kunnen we allemaal tevreden terug naar onze clubs.”