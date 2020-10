Jonge Duivels slikken pijnlijke nederlaag tegen Moldavië, kwalificatie voor EK nog ver weg Redactie

13 oktober 2020

18u13

Bron: Belga 0 Jonge Duivels De Jonge Duivels hebben hun EK-kwalificatieduel tegen laagvlieger Moldavië met 1-0 verloren. In een voor de Belgen dramatische wedstrijd scoorde Furtuna na 38 minuten de winnende treffer voor de thuisploeg. Door de tweede nederlaag in deze EK-kwalificaties zijn de jonge Duivels nog niet zeker van kwalificatie voor het EK van komend jaar.

Met overtuigende thuiszeges tegen Duitsland (4-1) en Wales (5-0) had Jacky Mathijssen zich geen mooier debuut als bondscoach van de beloften kunnen voorstellen. De jonge Duivels walsten vorige vrijdag nog over hun tegenstander, Wales werd met forfaitcijfers huiswaarts gestuurd, hoewel met Zinho Vanheusden, Alexis Saelemaekers en Sebastiaan Bornauw drie sleutelspelers naar de A-ploeg overgeheveld waren.

Geen vuiltje aan de lucht dus en na afloop werd er dan ook al luidop gedroomd van de kwalificatie. Duitsland had immers met 0-5 gewonnen in Moldavië. Mathijssen bracht dan ook liefst vijf wissels aan in zijn basisploeg: de A-internationals kwamen in de ploeg, naast Hannes Delcroix en Antoine Colassin. Het leverde niet het verhoopte resultaat op in een bijzonder winderig Tiraspol. De jonge Duivels leverden een draak van een eerste helft af en keken bij de rust tegen een 1-0-achterstand aan, nadat Furtuna na 38 minuten bij een hoekschop aan de tweede paal vergeten werd en zo de openingstreffer kon scoren.

De bondscoach reageerde door Vanheusden, Saelemaekers en Colassin bij de rust in de kleedkamers te houden, voor Wout Faes, Loïs Openda en Jelle Bataille, drie uitblinkers van vrijdag. Er hing beterschap in de lucht, maar voor de beloften was het zo een van die dagen waarop geen enkele kans tegen de netten ging. Telkens was het net niet, waardoor het een horrordag werd in Tiraspol. In het slot miste de ingevallen Openda zelfs nog een strafschop.

Maar zelfs met een gelijkspel waren de jonge Duivels nog niet zeker geweest van minstens de tweede plaats en een bijna zekere kwalificatie voor het EK. Met dertien punten na zeven speeldagen blijven de Belgen voorlopig aan de leiding in de groep, maar eerste achtervolger Duitsland komt later op dinsdag nog in actie tegen Bosnië-Herzegovina en kan dan bij winst de leidersplaats overnemen. In dat geval zijn de Belgen wel zeker van minstens de tweede stek. Op de slotspeeldag staan Bosnië en België tegenover elkaar. Duitsland zal naar alle waarschijnlijkheid geen punten meer laten liggen en dus zal er voor de Belgen niet meer inzitten dan een tweede plaats in de groep. Die kan echter ook nog een stek in de eindronde opleveren. In maart 2021 wordt er een eerste groepsfase gespeeld met daarin zestien landen, waaronder gastlanden Hongarije en Slovenië.

De negen groepswinnaars en de vijf beste nummers twee zijn daarvoor immers geplaatst. De vier groepswinnaars en vier runner-ups van die groepsfase kwalificeren zich voor het werkelijke EK, ook in Hongarije en Slovenië (31 mei - 6 juni). Dat EK zal in een knock-outsysteem worden afgewerkt. De kwartfinales en halve finales worden gespreid over Hongarije en Slovenië. De finale vindt plaats in de Sloveense hoofdstad Ljubljana.