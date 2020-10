Jonge Duivels kunnen EK ruiken: “Nu willen we het afmaken” Pieter-Jan Calcoen

13 oktober 2020

13u14 0 Beloften Even Moldavië gebeld. Mits winst staan de beloften met anderhalf been op het EK. Een gesprek met Jacky Mathijssen.

Leeft u nerveuzer dan anders toe naar deze wedstrijd?

“Helemaal niet. Onze aanpak en voorbereiding is dezelfde. Ik heb allerminst het gevoel dat dit een ‘historische’ match is. Akkoord, het is mogelijk dat we ons mits een overwinning kwalificeren, maar dan moeten de andere resultaten ook meezitten. We mogen er trouwens niet zomaar uitgaan van een zege. Ik verwacht me aan een viriele tegenstander. Moldavië verloor dan wel met 0-5 van Duitsland, maar dat was pas hun eerste thuisnederlaag én die score was vertekend.”

Jullie zijn goed op dreef. Is er een risico op onderschatting?

“Dat is een agendapunt. Ik merk veel vertrouwen in de spelersgroep – en dat mag, hé, het is zelfs gezond – maar we moeten dat onder controle houden. Het mag geen nonchalance worden. Dezelfde bezieling en inzet als tegen Wales (5-0) zal nodig zijn om Moldavië te kloppen.”

Beseft de groep ten volle dat zij een unieke kans op een EK krijgen?

“Absoluut. Dat merk ik dagelijks. De focus is enorm aanwezig. De jongens willen het heel graag. Des te meer omdat ze weten van waar ze komen. Na twee interlands dachten ze dat ze uitgeschakeld waren, maar ze hebben die situatie zélf rechtgetrokken. Nu willen ze het afmaken. De doelstelling is duidelijk: wij willen naar dat EK.”

Zult u bij een kwalificatie Johan Walem bellen om hem te bedanken?

(ontwijkend) “Johan heeft heel veel verdiensten. Hij heeft de kern bij mekaar gebracht, ik ben op dat elan voortgegaan. En laat ons niet vergeten dat de ommekeer in de poule niet gebeurd is thuis tegen Duitsland, wel in Duitsland.”

Hebt u al voldoende uw stempel kunnen drukken?

“We kunnen nog stappen zetten. Het tegendeel zou maar erg zijn. Dit zijn jonge mensen in een leerproces. Met de U19 stond ik iets verder, omdat ik die spelers iets langer onder mijn hoede had. Dan heb je de evolutie meer in de hand, maar de filosofie blijft dezelfde: wij willen met dominant, attractief voetbal punten halen. Alleen zijn de resultaten bij de U21 misschien net nog een tikje belangrijker.”

Bornauw, Saelemaekers en Vanheusden zijn opnieuw aangesloten na hun minuten bij de A-ploeg. Is hun aanwezigheid een boost?

“Ik heb hen alledrie gefeliciteerd. Ik heb er nauwlettend op toegekeken hoe zij zich geïntegreerd hebben, maar dat is op een natuurlijke manier gebeurd, zoals het hoort. Ze kenden een fantastische ervaring bij de Rode Duivels, die moeten ze nu delen met hun ploegmakkers. Het is positief dat ik opnieuw op hen kan rekenen.”

Bewijst dit team dat er wel talent is na de Gouden Generatie?

“Ik ben wat dat betreft heel optimistisch. Ik weet wat voor potentieel er nog aankomt, we gaan mooie tijden tegemoet. Wie beweert dat het Belgische voetbal op middellange termijn niks meer zal voorstellen, die heeft zich grondig vergist.”

Op welke hoogte in uw carrière zou u een eventuele EK-deelname plaatsen?

(lacht) “Stel me die vraag nog eens als het zover is.”

