Jérémy Doku verbaast Tom Waes bij spelletje vier-op-een-rij: “Mijn eerste kus? Die heb ik nog niet gehad”

11 oktober 2020

20u17 0 Rode Duivels Geen basisplek, wel een invalbeurt voor Jérémy Doku tegen Engeland. De 18-jarige Rode Duivel nam het eerder in een spelletje vier-op-een-rij op tegen Tom Waes. Die laatste maakte van de gelegenheid gebruik om Doku eens aan de tand te voelen. De twee hadden het onder meer over Antwerp, Liverpool en de eerste kus.

Je bent jong en je wilt wat. Jérémy Doku heeft altijd al geweten dat hij het ooit tot bij de Rode Duivels zou schoppen. De flankaanvaller, die recent voor 27 miljoen euro van Anderlecht naar Rennes verkastte, vertelde dat bij een potje vier-op-een-rij aan Tom Waes. “Je krijgt een sms en een mail als je opgeroepen wordt voor de nationale ploeg. Ik had alleen nooit gedacht dat ik er op deze leeftijd al bij zou zijn. Had je me twee jaar geleden verteld dat ik nu al Rode Duivel zou zijn, dan zou ik dat gek hebben gevonden. Nu is het vooral leuk. Er is veel kwaliteit en ik kan er alleen maar beter door worden. Dat ik in mijn eerste optreden kon scoren voor de Duivels was heel speciaal. Voor mij was het de kers op de taart.”

Tom Waes wou van Doku ook wel eens weten hoe het op liefdesvlak zit. “Mijn eerste kus? Dat heb ik nog niet gedaan”, verbaasde Doku. “Neen, ik had geen tijd voor meisjes. Dat komt wel nog, maar nu denk ik daar niet aan. Mijn focus ligt op het voetbal. Ik weet wat ik wil en wat ik moet doen.”

