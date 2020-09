Jérémy Doku blij met eerste goal, maar ook zelfkritisch: “Ik heb enkele controles gemist waarvan ik dacht ‘huh’” Redactie

08 september 2020

23u19

Bron: VTM 0 Rode Duivels Jérémy Doku (18) beleefde een avond met twee gezichten. De jonkie van Anderlecht maakte een weifelende start, maar speelde een betere tweede helft en maakte z'n wedstrijd dan toch goed met een knap doelpunt. “Ik was de tweede helft meer mezelf”, reageerde Doku opgelucht.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“De eerste helft vond ik moeilijker, ik vond dat ik niet echt mezelf was”, begon hij. “Tijdens de rust kreeg ik meer zelfvertrouwen door de bondscoach en dan was ik in de tweede helft meer mezelf.” Waren het de zenuwen misschien? “Ik wist niet goed hoe ik mij moest positioneren, wist niet goed hoe ik de bal moest vragen. Ik vind dat ik dat in de tweede helft meer heb gedaan, daarom scoorde ik dan ook die goal.”

“Ik ben heel tevreden met dat doelpunt, maar ik besef het nog niet echt. Ik voel het niveauverschil wel. Ik moest me echt concentreren, want ik heb enkele controles gemist, waarvan ik dacht ‘huh’”, reageerde Doku nog. “Ik ga nu mijn best doen in de competitie met Anderlecht zodat ik er altijd bij kan zijn.”

De analyse van zijn wedstrijd kon analist Marc Degryse zeer bekoren: “Top dat hij dat allemaal al beseft en dat hij vertrouwen gekregen heeft van de trainer en zich er heeft uitgetrokken.”

Lees ook: 5-1! Duivels maken er na snelle achterstand galamatch van dankzij heerlijke goals Batshuayi en Doku