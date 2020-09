Jason Denayer: “Toekomstige leider van de Duivels? Eerst spelen” Redactie

03 september 2020

17u27 0 Rode Duivels Jason Denayer (25) krijgt in de Nations League de kans om zijn critici de mond te snoeren. “Deze selectie komt op het juiste moment. Ik ben in vorm", klonk het vol vertrouwen op de persconferentie.

Geen Vincent Kompany (fulltime hoofdcoach van RSC Anderlecht), Thomas Vermaelen (vast in Japan door coronapandemie), Dedryck Boyata (blessure aan achillespees) en Elias Cobbaut (gebroken enkel) in de Nations League. Jason Denayer moet nu opstaan - aan hem om de patron in de defensie te worden.

“Of ik de toekomstige leider van de Rode Duivels ben? Ik moet eerst spelen”, vertelde Denayer. “Het is belangrijk dat ik vaak op het veld sta. Ik heb vertrouwen getankt door het parcours dat ik met Lyon in de Champions League (de Franse club schopte het tot de halve finale, red.) afgelegd heb. Deze selectie komt op het juiste moment. Ik ben in vorm.”

Landry Dimata en Jérémy Doku werden voor het eerst geselecteerd door Roberto Martínez. Welke tips heeft Denayer voor de Anderlecht-youngsters? “Ze moeten vooral zichzelf blijven. En plezier hebben. Dat Thomas Meunier geen fan is van de Nations League? Het blijven internationale duels.”

Carrasco: “Weet nog niet waar ik volgend seizoen speel”

Yannick Carrasco (26) bereikte met Atlético Madrid de kwartfinale in de Champions League. Is het mentaal dan niet lastig om nu al te hervatten met de Rode Duivels? “Ik heb drie weken vakantie gehad. Dat heeft deugd gedaan", klonk het bij de winger.

Carrasco wordt door Martínez uitgespeeld op de flank, maar de Belg van Atlético zou het niet erg vinden om offensiever te staan. “Zo kan ik beslissender zijn. Maar mijn positie bij de Rode Duivels stoort me zeker niet. Bij Atlético ben ik het ook gewend om defensief werk op te knappen.”

Blijft Carrasco bij Atlético? Of keert hij terug naar China? “Ik weet het zelf niet. In China leerde ik een leider van een ploeg te zijn, maar ik zou graag bij Atlético blijven. Ik voel me goed in de Spaanse hoofdstad. Maar je weet natuurlijk nooit wat er in het leven gebeurt. Ik focus me nu vooral op de Rode Duivels.”

