Jan Vertonghen moet afzeggen voor interlands met breuk in het jukbeen KTH

04 oktober 2020

21u04 0

Nog een ervaren international die moet afzeggen. Jan Vertonghen geeft zo goed als zeker forfait voor de interlands tegen Ivoorkust, Engeland en IJsland. De dokters van Benfica stelden een jukbeenbreuk vast. “Het is een gecompliceerde blessure”, zegt coach Jorge Jesus. “Ik ken de juiste naam van het bot niet, ik ben geen doctor. Het gaat om een breuk in het aangezicht. Hij kan absoluut niet aantreden bij de nationale ploeg.” Hij kwam zondagavond niet in actie tegen Farense.

Ook Dennis Praet is onzeker. Hij speelde zondag evenmin. Hij hervatte wel de training na een knieblessure, maar er was reactie. Leicester nam liever geen risico’s.

Eerder haakte aanvoerder Eden Hazard al af met een spierscheurtje in het bovenbeen.

Lees ook

Spurs-aanwinst Vinicius houdt pijnlijke souvenirs over aan trainingen met Jan Vertonghen bij Benfica