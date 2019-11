Jan Vertonghen mist interlands tegen Rusland en Cyprus Kristof Terreur in Engeland

05 november 2019

18u30 0 Rode Duivels Pech voor Jan Vertonghen. De recordinternational mist de interlands tegen Rusland en Cyprus.

Een naam mag Roberto Martínez vrijdag alvast schrappen uit zijn selectie. Jan Vertonghen staat enkele weken aan de kant met een hamstringletsel opgelopen op training. De verdediger miste vorig weekend de match op Everton. Verder onderzoek wees een scheurtje uit. De communicatie van Spurs is duidelijk: ten vroegste weer beschikbaar na de interlands. Hij stapte niet mee op het vliegtuig naar Belgrado, waar Tottenham woensdag in de Champions League Rode Ster ontmoet.

België speelt binnen tien dagen eerst in Rusland (16/11), daarna thuis tegen Cyprus (19/11). De Duivels gaan op zoek naar een perfect parcours in hun EK-groep. Achterin wordt het sowieso puzzelen voor de bondscoach. Naast Vertonghen mist ook Thomas Meunier de interlands. Hij liep in de Champions Leaguematch tegen Club Brugge eveneens een hamstringletsel op. Martínez hoopt dat er dinsdag- en woensdagavond niet nog meer slachtoffers vallen in de Champions Leagueconfrontaties.

Martínez maakt vrijdagmiddag zijn uitgebreide kern bekend.