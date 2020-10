Jan Mulder op de koffie met openhartige Romelu Lukaku: “Ik keer nog terug naar Anderlecht. Zeker en vast” MXG

09 oktober 2020

06u31 1 Rode Duivels Jan Mulder, twee koppen koffie en de topschutter aller tijden bij de Rode Duivels. Meer is er niet nodig voor een gezellige babbel. Romelu Lukaku (27) nam tijdens deze interlandbreak de tijd om met onze analist Jan Mulder te spreken en had het over Anderlecht, zijn liefde voor Italië, Thierry Henry en... mooie meisjes.

Cappuccino, koffie Alfredo, affogato? “Nee, nee, nee.” Jan Mulder is geen fan van koffievarianten. “Ik kom uit Nederland. Een KOFFIE graag. Die exclusieve dingen bewaar ik voor Romelu Lukaku.”

“Een espresso.” Romelu Lukaku moet minder lang nadenken als hij een koffie bestelt. Als Milanees móet dat natuurlijk, koffie drinken.

“Volg je Anderlecht nog?”, valt Mulder meteen met de deur in huis.

“Tuurlijk, altijd”, repliceert Lukaku even snel. “Het is nu natuurlijk niet makkelijk voor mensen met paars bloed. Ik denk dat elke grote club door zo’n momenten moet.” Of hij Kompany begrijpt? “Zeer zeker. Als je de sleutels krijgt van jouw club en je kunt die vanaf nul terug opbouwen...”

Dat was voor mij gewoon even een explosie. Ik dacht - sorry - f*ck this. Lukaku over het niet ophalen van zijn Europa League-medialle

Kompany maakte vorig jaar z’n grote rentree. ‘Is Romelu Lukaku dat ook van plan?’, wil Mulder weten. “Ik keer nog terug. Zeker en vast. De aantrekkingskracht voor een speler uit de eigen jeugd is gewoon te groot. Vraag maar aan jongens als Leander Dendoncker, Youri Tielemans. Zij blijven ook bij de club betrokken omdat we er zo veel mooie momenten beleefd hebben.”

Mentor Henry

Lukaku is in topvorm bij Inter. Vorig seizoen scoorde hij 34 keer in zijn debuutseizoen bij de ‘Nerazzurri’. Enkel Ronaldo deed het hem voor.

Mulder: “Is dat meer jouw leven daar, bij Inter, die bars, het klimaat?”

Lukaku: “Italië is wel iets meer naar mijn stijl. Had ik dat eerder geweten, dan had ik eerder de sprong naar Italië gemaakt.” En Conte? “Dat is de hele dag hé (lacht). We spelen met twee spitsen. Als ik op de rechterkant speel, sta ik aan zijn kant. Ja, dan... Maar ik kan het er wel goed mee vinden. Wij zijn een beetje hetzelfde. Ik haat ook verliezen.”

Na de verloren Europa League-finale tegen Sevilla weigerde Lukaku om zijn medaille op te halen. “Ik kon niet, dat was een beetje te veel voor mij”, antwoordt hij meteen. “Ik heb altijd van die momenten van ‘net niet’ gehad. Supercups, een kampioenschap verloren op één punt (met Inter dit seizoen, red.), halve finale met België op het WK, verloren. Dat was voor mij gewoon even een explosie. Ik dacht - sorry - f*ck this. Ik moest het allemaal een beetje plaatsen. Je had er dan zoveel voor gegeven en dan heb je het net niet. Het heeft vier, vijf dagen geduurd voor ik daar overheen was.”

“Heb je ergens een vriend of een professional die je daarin dan adviseert?”, vraagt Mulder zich af. “Ik spreek vaak met Thierry Henry, moet ik wel zeggen. Heel vaak. Hij is eigenlijk wel mijn mentor. Hij heeft mij die ene push gegeven om genoemd te worden met al die andere spitsen in Europa.”

Mooie meisjes

Lukaku nam na het seizoen even een break. “Waar trok je naartoe?”, wilde Mulder weten.

Lukaku: “Sardinië.”

Mulder: “Maar je gaat ook graag naar Amerika, hoor ik?”

“Die sfeer is daar heel anders en past gewoon bij mij. Ik hou van die Afro-Amerikaanse cultuur. Als je daar uitgaat is de sfeer meer hip hop of R&B. Ik ga naar Brooklyn, Queens of the Bronx. Daar is die sfeer. De nachtclubs zijn er leuk en de meisjes zijn mooi.

“De meisjes zijn mooi.”

“Ik zou met deze schitterende filosofie van Romelu Lukaku willen eindigen”, roept Jan Mulder terwijl hij ostentatief zijn stoel achteruit schuift.

“Dankjewel, Romelu.”

