Jan Mulder krijgt de lachers op de hand: “Je gezin, je huwelijk,... er zijn belangrijkere dingen in het leven”

12 oktober 2020

06u30

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan) Rode Duivels Hoe kan het toch dat de Duivels verloren in Engeland. Lang de betere ploeg, maar toch 2-1. Onze analist Jan Mulder wijt het aan de weifelachtige reputatie dat een jong toernooi als de Nations League geniet. “De noodzaak om te winnen was er niet”, stelt de Nederlander in ‘Vandaag is Rood’.

Zowel Mulder als Degryse vonden het contrast tussen de Belgische eerste en tweede helft wel groot. Degryse: “Onze tweede helft was niet om over naar huis te schrijven. Je had het gevoel dat de Duivels er niet wakker van liggen. Ze bleven toch maar wat sloffen over het veld.” Mulder wees ook naar de grote gemiste kans van Carrasco op 1-2 en de ongelukkige Engelse tweede goal, maar ook hij zag een probleem van mentaliteit en legde dat in de schoot van de UEFA.

“In een kalender die al bomvol zit, hebben ze nog een extra toernooi uit de grond gestampt. De noodzaak om te winnen was er niet. Een prachtspeler als Youri Tielemans bijvoorbeeld, die speelde wel leuk maar je voelt niet dat minste tikje extra enthousiasme of emotie om de zege nog uit de brand te slepen.” Waarna Mulder op zijn geheel karakteristieke wijze aan het kapot relativeren ging, waardoor hij de lachers op de hand kreeg. “Gelukkig zijn er belangrijkere dingen in het leven: je gezin, je huwelijk,... morgen coniferen kopen, de tuin wil ook wat, de winter komt eraan. Veel belangrijker toch?”

