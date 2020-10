Ja, De Bruyne heeft reden tot klagen: in een normaal seizoen match om de 4,7 dagen, nu om de 3,9 dagen tot EK Valerie Hardie

13 oktober 2020

13 oktober 2020

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan) Rode Duivels Morgen is hij er niet bij. Maar Kevin De Bruyne die klaagt dat spelers als citroenen worden uitgeperst en dat de kalender overvol is: heeft de international van Man City een punt? Zeker wel.

In eerste instantie mag hij de UEFA met de vinger wijzen, dat niet inspeelde op de coronapandemie en weigerde om de speeldata van haar Nations League te wijzigen. Dat maakt dat De Bruyne, die met City tot 15 augustus bezig was (Champions League), zijn competitiebreak zag ingekort van 37 naar 24 dagen, want de Premier League stelde het nieuwe seizoen uit van 8 augustus naar 21 september. Dat heeft uiteraard ook gevolgen: de geplande pauze in februari valt in het water en de matchen volgen elkaar een stuk sneller op. En dat terwijl zijn seizoen door de uitgestelde matchen in de Premier League (de 38ste speeldag stond pas op 26 juli op het menu) en Champions League-matchen al veel langer duurde.

Conclusie: tot aan het EK heeft De Bruyne om de 3,9 dagen een match, terwijl dat anders om de 4,7 dagen zou zijn - ervan uitgaande dat hij met City telkens de finale van de FA Cup, League Cup en Champions League zou halen.

