Indrukwekkend: man met doedelzak zet Schots volkslied in, fans in Hampden Park brullen mee TLB

09 september 2019

21u07

Bron: VTM NIeuws 0

Indrukwekkend moment voor de aftrap in Hampden Park. Nadat de Barbançonne had weerklonken, werd het Schotse volkslied ingezet door een man die een doedelzak bespeelde. En in zijn zog volgden de fans in Glasgow, die ‘The Flower of Scotland’ uit volle borst meebrulden. Hierboven kunt u het moment herbeleven.