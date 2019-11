In Duitsland willen ze wel sparren met topland: ‘Mannschaft’ mikt op Rode Duivels of Portugal TLB

20 november 2019

14u33

Bron: Kicker, Bild 0 Rode Duivels Roberto Martínez is geen fan van het idee om tegen een topland te oefenen in aanloop naar Euro 2020. Zijn Duitse collega Joachim Löw wel. ‘Jogi’ oefent met zijn ‘Mannschaft' al zeker Spanje en hoopt ook op... de Rode Duivels of Portugal.

Na een stevige 6-1-zege tegen Noord-Ierland verzekerde Duitsland zich gisteravond van een status als reekshoofd bij de EK-loting van eind november. De Duitsers zullen onderverdeeld worden in groep F en daarin zullen ze thuismatchen spelen in de Allianz Arena in München. Maar eerst zijn er nog de oefenmatchen in maart. Löw wil met zijn verjongde selectie oefenen tegen Europese toplanden.

Een sparringsessie met Spanje ligt al vast voor de volgende interlandpauze (26-31 maart). Maar de Duitsers zijn nog op zoek naar een tweede opponent. Bondscoach Löw denkt daarvoor in hoofdzaak aan twee landen: regerend Europees kampioen Portugal en... de Rode Duivels. “Hij wil zijn ploeg aan het werk zien tegen de broertjes Hazard of tegen Cristiano Ronaldo en co”, klinkt het in Duitse media. (De tekst loopt voort onder de foto)

Ook middenvelder Toni Kroos, ploegmaat van Eden Hazard bij Real Madrid, is dat idee genegen. Kroos onderstreepte gisteravond het belang van de oefenmatchen in aanloop naar een groot toernooi. “Die oefenpartijen zijn cruciaal richting een EK of WK”, vindt Kroos. “Door zo’n matchen te spelen krijg je echt al het toernooi-gevoel te pakken. En een goede prestatie tegen een topland zorgt uiteraard voor een vertrouwensboost.”

Kroos was aanvoerder bij de Duitsers tegen Noord-Ierland, vaste kapitein Manuel Neuer keek toe vanaf de bank. Kroos is ondertussen één van de oudgedienden bij de Mannschaft, nadat Löw zijn kern na het tegenvallende WK in Rusland stevig verjongde. Spelers als Lukas Klostermann (23, RB Leipzig), Serge Gnabry (24, Bayern), Jonathan Tah (23, Bayer Leverkusen) en Julian Brandt (23, Borussia Dortmund) stonden gisteren in de basis.

Zo dachten de VTM-analisten over een mogelijke oefenmatch tegen een topland in maart: