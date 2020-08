Hoezo, rust? Martínez haalt Lukaku, De Bruyne en Hazard opnieuw bij selectie: “Goed om iédereen terug te zien” Redactie

25 augustus 2020

14u18 0 Rode Duivels Roberto Martínez maakte vanmiddag zijn 29-koppige selectie bekendgemaakt voor de Nations League-duels van de Rode Duivels in Denemarken (5 september) en thuis tegen IJsland (8 september). Grote namen als Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne en Eden Hazard zijn er opnieuw bij. En dat is ietwat opvallend.

De enkel van Eden Hazard speelde de laatste weken een aantal keren op. Dus werd er getwijfeld of Real Madrid de Belg wel zou prijsgeven voor de Nations League Cup-duels. Maar Hazard zit gewoon in de selectie. “Hij heeft inderdaad een zware blessure gehad. Maar het is nu een kwestie van tijd vooraleer hij weer helemaal fit op het terrein huppelt", aldus bondscoach Roberto Martínez.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Ook Kevin De Bruyne werd geselecteerd. Zijn vrouw Michèle is nochtans hoogzwanger. En ‘KDB’ liet vorige week na de uitschakeling in de Champions League met City ook weten ‘mentaal moe’ te zijn. “Het zijn uitdagende tijden", vertelde Martínez. “De vorige selectie dateert van november vorig jaar, dus is het goed om iédereen terug te zien. De jongens die op het veld staan, zullen klaar zijn. Zowel mentaal als fysiek.” En dan is er nog Romelu Lukaku. Hij verloor de finale van de Europa League na een ongelukkige owngoal. Ook hij is erbij.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook:

Martínez laat Anderlecht-aanvallers Doku en Dimata debuteren, ook Eden Hazard, De Bruyne en Lukaku van de partij



Jérémy Doku op zijn 18de al Rode Duivel: “Even groot talent als Eden Hazard”