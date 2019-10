Historische avond: als eerste geplaatst voor EK, Lukaku heeft 50ste beet en monsterzege tegen San Marino YP/LPB

10 oktober 2019

22u34 48 België BEL BEL 9 einde 0 SMR SMR San Marino Rode Duivels Job done voor de Rode Duivels tegen San Marino. België is als allereerste land geplaatst voor de EK-eindronde én de 50ste goal van Romelu Lukaku staat in het recordboek.

De amateurs uit het dwergstaatje konden 28 minuten hun netten schoonhouden, toen gingen de sluizen open. Van 0-0 naar 6-0 in een dik kwartier tijd: San Marino uit blijkt niet San Marino thuis. Lukaku opende de festiviteiten met een schot in de korte hoek. Doelman Benedettini had méér kunnen doen om nummer 50 nog wat uit te stellen. De afslachting was begonnen. Chadli, Lukaku met nummer 51, Alderweireld, Tielemans, Brolli die tussendoor wat meehielp: het halfdozijn was voor rust rond.

De vraag die iedereen kwelde bij 6-0: zouden de Duivels na de pauze op recordjacht gaan? 9-0 tegen Zambia en Gibraltar, 10-1 tegen datzelfde San Marino: ‘slechts’ vier goals moesten erbij voor de grootste Belgische zege ooit. Edoch, Benedettini bleef net als in het eerste bedrijf een hele tijd in de weg liggen. Aan de overzijde verscheen Nanni zowaar tot op vijf meter van Courtois. Dichter kwam een San Marinees vanavond niet.

Een recordzege zou er finaal niet van komen. Christian Benteke zette na 79 minuten de bordjesman eindelijk weer aan het werk. Een andere invaller, Yari Verschaeren, forceerde een strafschop en zette die zelf om. Ook Castagne pikte zijn graantje mee. Zeven, acht, negen, maar géén tien-nul. Benteke knalde de recordzege pardoes op het lichaam van Benedettini.