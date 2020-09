Hier zijn ze dan: de nieuwe uitshirts van de Rode Duivels YP

03 september 2020

10u10

Bron: KBVB 2 Rode Duivels In navolging van de gisteren aangekondigde verlenging van de samenwerking, introduceren de KBVB en Adidas het nieuwe uittenue voor de Rode Duivels, de Red Flames en alle andere Belgische nationale ploegen.

Passend bij een lange traditie witte uittenues, is het tenue overwegend wit, met rode en zwarte accenten. Het wit kent verder een grafisch effect in lichtgrijze tinten, om zo het shirt een eigentijdse uitstraling mee te geven. In de nek van het nieuwe uitshirt staat de voor deze collectie kenmerkende letter B, in Belgische driekleur. Deze B is ook groot te zien op het eerder gepresenteerde thuisshirt. De Rode Duivels treden aanstaande zaterdag 5 september direct aan in het nieuwe tenue, in de uitwedstrijd tegen Denemarken. Dit is tevens het uittenue waarin de Rode Duivels UEFA EURO 2020 zullen spelen, dat volgend jaar plaatsvindt.

De V-hals met opstaande kraag geeft het shirt een uitgesproken design, evenals de zwart-rode banden aan de mouwen. De drie Adidas-strepen zijn in rood op de schouders van het shirt verwerkt, net als aan de zijkant van het eveneens witte broekje en strepen op de witte kousen. Bij de kousen is aan voorzijde wederom de Belgische vlag te zien. Namen en nummers aan voor- en achterzijde zijn tevens zwart, waarbij het bondslogo subtiel in de rugnummers is verwerkt.

Hoofdrol voor Belgische driekleur in introductiefilm

In de introductiefilm is er een hoofdrol weggelegd voor de Belgische driekleur, waarbij de kijker speels wordt meegenomen langs Brugge, Luik, Antwerpen en Brussel en eindigt in het Koning Boudewijnstadion met de onthulling van het nieuwe uitshirt.

Nu voor fans verkrijgbaar

Het nieuwe uittenue, de reeds gepresenteerde thuistenue en de volledige trainingwearcollectie, zijn verkrijgbaar in de webshops van de KBVB en adidas, alsook verkrijgbaar in Belgische sportwinkels. Ook is er een nieuwe kleding- en accessoirelijn beschikbaar met de kenmerkende B en het nieuwe bondslogo. Deze bestaat onder meer uit een fraai jack, t-shirt, caps, bidon en sjaal.

Nog enkele extra foto’s van de nieuwe truitjes: