Hier is de Uniforia: met deze bal willen de Rode Duivels Europees kampioen worden Kristof Terreur in Engeland

06 november 2019

20u30 0 EURO 2020 Adidas-gezicht Michy Batshuayi mocht de bal woensdagavond in Londen voelen met handen en voeten, nog niet met het gezicht. De Duitse sportgigant stelde in de Engelse hoofdstad de officiële wedstrijdbal voor UEFA EURO 2020 voor: de Uniforia. Met het ontwerp willen Adidas en de organisatie de verbondenheid vieren van het toernooi, dat over heel Europa plaatsvindt.

Voor het eerst in zijn 60-jarige geschiedenis wordt het EK voetbal in 12 verschillende Europese landen gespeeld. Het kunstzinnige ontwerp van EK-bal Uniforia is daarom gebaseerd op het vervagen van grenzen, met in elkaar overlopende zwarte lijnen die doen denken aan verfstrepen. U vindt die strepen ook terug op de nieuwe shirts van de Rode Duivels - er zit een breder concept achter.

De felle kleuren die deze lijnen aanvullen op de bal staan voor de diversiteit binnen de verschillende teams en hun fans. Samen staan ze symbool voor hoe de sport deze verschillende culturen samenbrengt en eenheid brengt over de grenzen heen. Adidas en de UEFA willen verbinden. De naam Uniforia is zelf een mix van eenheid (‘Unity’) en euforie (‘Euforia’).

De 12 speelsteden - Londen, Glasgow, Dublin, Bilbao, Amsterdam, Kopenhagen, St. Petersburg, München, Boedapest, Rome, Boekarest en Baku – zijn terug te vinden op de bal. Naast de naam zijn ook de GPS-coördinaten van elk stadion in het ontwerp van Uniforia te vinden.

De bal zelf is gemaakt van ‘Hi-White’ materiaal, waardoor hij beter zichtbaar is op het veld. Qua vorm heeft de bal zijn optimale ronding te danken aan dezelfde structuur en panelen zoals die van de recente FIFA World Cup-modellen. Dit zorgt voor maximale prestaties zowel op het veld als op straat.

Hoewel er geen match in België zal plaatsvinden, zullen ook de Rode Duivels tijdens het EK mikken op de Europese titel met de Uniforia. Adidas is de officiële materiaalsponsor van de nationale ploeg. Michy Batshuayi, een van zijn gezichten, woonde de presentatie in Londen bij.

De UEFA EURO 2020-bal is vanaf vandaag online verkrijgbaar, in adidas-shops en in geselecteerde winkels.