Het beste België aller tijden: onze meest ervaren journalisten kiezen de beste Rode Duivels ooit Redactie

12 april 2020

11u00 2 Rode Duivels Onze Nederlandse collega’s van het Algemeen Dagblad stelden begin deze week een elftal samen met de volgens hen Onze Nederlandse collega’s van het Algemeen Dagblad stelden begin deze week een elftal samen met de volgens hen beste Belgische spelers aller tijden . Dan kunnen wij uiteraard niet achterblijven. Nadat onze meest ervaren journalisten, Rudy Nuyens en Alain Ronsse, gisteren al hun beste Nederlandse spelers ooit kozen, stellen ze nu hun sterkste Belgische nationale ploeg aller tijden samen.

Rudy Nuyens: “ De statistieken van Lukaku verpletteren alles en iedereen ”

Doelman: Michel Preud’homme

Verdedigers: Eric Gerets, Vincent Kompany, Philippe Albert, Jan Vertonghen

Middenvelders: Jan Ceulemans, Wilfried Van Moer, Kevin De Bruyne, Eden Hazard

Aanvallers: Paul Van Himst, Romelu Lukaku

Invallers: Jean-Marie Pfaff, Thibaut Courtois, Thomas Vermaelen, Walter Meeuws, Ludo Coeck, Frank Vercauteren, René Vandereycken, Axel Witsel, Enzo Scifo, Marc Degryse, Swat Van der Elst, Erwin Vandenbergh.

Coach: Guy Thys

Een selectie van de 23 beste Rode Duivels aller tijden maken is niet eenvoudig, een basiselftal neerzetten is dat nog minder. Maar welaan: na heel wat hoofdbrekens nam ik – soms moeilijke – beslissingen.

Ons land beschikt om te beginnen over een rijke keepersgeschiedenis, maar Jean-Marie Pfaff, Michel Preud’homme en Thibaut Courtois steken boven alles en iedereen uit. Omwille van zijn unieke prestaties op het WK 1994 geef ik Michel Preud’homme nog net een streepje voor op Pfaff en Courtois.

Achteraan was de keuze van de backs niét moeilijk. Eric Gerets en Jan Vertonghen zijn zowel offensief als defensief de beste bezetting op deze posities. Ook mijn centraal duo stond er snel: Kompany-Albert, met Meeuws en Vermaelen als sterke wisselopties. Niet vergeten: Walter Meeuws was de eerste moderne verdediger bij de Rode Duivels. Klasse gekoppeld aan flair. Maar Kompany en Albert steken er wat mij betreft bovenuit.

Uitgaand van een 4-4-2 kon ik op het middenveld niet naast Ceulemans, Van Moer, De Bruyne en Eden Hazard. Op de bank was de keuze tussen Franky Van der Elst en René Vandereycken moeilijk, maar omwille van zijn leiderscapaciteiten koos ik uiteindelijk voor René.

Ik had Paul Van Himst ook als offensieve middenvelder kunnen uitspelen, maar uiteindelijk zie ik hem liever in steun van Romelu Lukaku, voor mij zonder twijfel de beste diepe spits die ons land ooit kende. De statistieken van Romelu verpletteren alles en iedereen. Voor de bank bloedt mijn hart omdat ik Luc Nilis uiteindelijk liet vallen. Was Luc bij de beste 23 voetballers ooit in België? Zeker. Maar bij de Rode Duivels was zijn inbreng niet zo groot als die van Erwin Vandenbergh. Hetzelfde geldt overigens voor Rik Coppens.

De keuze van de bondscoach was één van de moeilijkste. Roberto Martínez levert fantastisch werk met de Rode Duivels. Liefst had ik hem in een duobaan gezet met Guy Thys. Maar als ik moet kiezen, dan toch Thys, omdat hij met een minder sterke selectie dan die van vandaag een halve finale op het WK (1986) én een finale op het EK (1980) bereikte.

Alain Ronsse: “Ik neem aan dat mijn keuze voor Witsel u kan verbazen”

Doelman: Michel Preud’homme

Verdedigers: Eric Gerets - Vincent Kompany - Philippe Albert - Jeannot Thissen

Middenvelders: Kevin De Bruyne - Wilfried Van Moer - Axel Witsel - Eden Hazard

Aanvallers: Jan Ceulemans - Paul Van Himst

Invallers: Jean-Marie Pfaff, Thibaut Courtois, Lei Clijsters, Walter Meeuws, Jan Vertonghen, Franky Van der Elst, Ludo Coeck, Romelu Lukaku, Marc Degryse, Enzo Scifo, Erwin Vandenbergh, Raoul Lambert.

Coach: Raymond Goethals

“In ben niet verder dan vijftig jaar teruggegaan in de tijd. Dat is de enige reden waarom Rik Coppens geen deel uitmaakt van mijn selectie. Op drie uitzonderingen na bestaat mijn elftal uit Gouden Schoenen. Kevin De Bruyne en Eden Hazard zouden die ook hebben gewonnen, mochten ze niet op jonge leeftijd naar het buitenland zijn vertrokken. Jeannot Thissen kwam nooit in aanmerking voor de opperste trofee, maar de gewezen verdediger van Standard en Anderlecht blijft mijn favoriete linksback, ondanks het hoge niveau van recordinternational Jan Vertonghen.”

“Ik neem aan dat mijn keuze voor Axel Witsel u kan verbazen. Welnu, toen uw krant mij anderhalf jaar geleden de kans schonk om — samen met Hugo Camps en Aimé Anthuenis — een all time-ranking op de stellen van de Gouden Schoenen, werd Axel in dat klassement als derde enkel voorafgegaan door Paul Van Himst en Wilfried Van Moer, die we de eerste plaats lieten delen. Mijn standpunt is sindsdien niet veranderd. Als coach heb ik met hart én reden voor Raymond Goethals gekozen.”

Stem zelf op jouw beste Rode Duivels aller tijden!

Nu is het aan jullie, lezers, om te stemmen op de beste Rode Duivels aller tijden. Samen gaan we op zoek naar onze ultieme selectie Rode Duivels. De bedoeling is om net als de bondscoach voor een groot toernooi 23 spelers te selecteren (2 doelmannen, 5 centrale verdedigers, 4 flankverdedigers, 6 middenvelders en 6 aanvallers). De voetballers die de meeste stemmen hebben vergaard om dinsdagavond 20u, gieten we in de meest gekozen opstelling.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook: “Eerst Cruijff, dan de rest”: onze meest ervaren journalisten kiezen het beste Nederlandse elftal aller tijden