HERBELEEF. Penaltyfout Bornauw zorgt voor late domper jeugdige Rode Duivels na opener Batshuayi



ODBS

08 oktober 2020

22u37 16 België BEL BEL 1 einde 1 IVO IVO Ivoorkust Rode Duivels Winst zat er net niet in. Met een haast volledig experimenteel en erg jong elftal moesten de Duivels na een penaltyfout van de ingevallen Bornauw een late gelijkmaker toestaan tegen Ivoorkust. Batshuayi had voor 1-0 gezorgd. Op naar Wembley en de Nations League tegen Engeland zondag.

Wat heeft België in huis ná de Gouden Generatie? Het was de vraag van deze oefenmatch. Natuurlijk wacht ons niet opnieuw een lichting met zo veel klasse, maar wanhopen hoeft niet. Daarvoor waren er, ondanks iets te veel slordigheden aan de bal, te veel positieve punten. De organisatie achterin. De onuitgegeven driemansdefensie Vanheusden-Boyata-Mechele hield stand. Pas in de slotfase kwam Ivoorkust er enkele keren door, toen Vanheusden naar de kant was voor Bornauw. Eerst redde Van Crombrugge, pas ingevallen voor Mignolet, nog miraculeus. Maar na een trekfout van Bornauw op de snelle Zaha was het wel raak vanop elfmeter. 1-1 tegen dit Ivoorkust, alles behalve een schande.

Wingback Castagne ook, die tegen zijn voet op de linkerflank lang een puike wedstrijd speelde. De lichtvoetige Trossard: goed voor een pak leuke acties. Het torinstinct van Michy Batshuayi, nog maar eens bevestigd. Geen wedstrijdritme bij Crystal Palace en soms irritant, maar wel opnieuw gescoord. Zijn negentiende al in het shirt van de Duivels. En dat op aangeven van Vanheusden en Saelemaekers. Zo leek België zelfs met drie spelers onder de 21 jaar en met een gemiddelde leeftijd van 25 te gaan winnen, zij het voor die late tegengoal. Maar de bondscoach/technisch directeur, soms hevig coachend langs de zijlijn, zal ongetwijfeld een wijzer man zijn na vanavond. Zondag in Engeland en woensdag in IJsland wacht het echte werk. Met ongetwijfeld meer ‘goud’ in de rangen.

