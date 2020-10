Haakt ook Thibaut Courtois af voor drieluik met Rode Duivels? Niels Poissonnier

08 oktober 2020

06u30 0 Rode Duivels Er mag bij de Rode Duivels nog een groot vraagteken bij. In tegenstelling tot zijn andere pas aangekomen collega’s liet Thibaut Courtois (28) de spinningfiets voor wat-ie was. Zit Martínez drie dagen voor Engeland onverwacht met een keepersknoop?

Koen Casteels? Pas vader geworden. Hendrik van Crombrugge? Idem, plus een beenwonde erbovenop. Simon Mignolet? Fit en wel, en tegen Ivoorkust wellicht aanvoerder van een jonge bende. Thibaut Courtois? “Individueel programma in de fitness”, communiceerde de KBVB. Op de spinningfiets zat de keeper van Real Madrid alvast niet - nochtans de gebruikelijke eerste sessie voor spelers die aansluiten bij de groep.

Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, Toby Alderweireld, Axel Witsel, Jason Denayer en co. trapten allemaal de benen los, zo blijkt uit een filmpje dat de bond woensdagavond de wereld instuurde. Van Courtois dus geen spoor. Zouden ze met dat ene zinnetje een fysiek probleem bij de keeper hebben willen indekken? Fietsen is normaal niet erg belastend voor spieren en pezen. Tenzij er ergens iets niet honderd percent is.

Nog hopen op Mertens

Mocht Courtois effectief onzeker zijn, zit de bondscoach met een probleem. Laat hij Mignolet dan toch drie wedstrijden in zeven dagen spelen? Moet hij een van de kersverse vaders in allerijl terugroepen? Of heeft hij genoeg vertrouwen in Davy Roef als stand-in voor een paar dagen? Belofte Jens Teunckens, ex-Antwerp en ondertussen in Cyprus aan de slag, werd alvast overgeheveld naar de A-ploeg. De tweede keer dat hij bij de selectie wordt gehaald. Hij is officieel de vervanger van Van Crombrugge.

Ook erbij in Tubeke, ondanks een breuk in het jukbeen: Jan Vertonghen. Hij fietste mee met de andere spelers die gisteren arriveerden. Voorlopig geeft hij nog geen forfait voor de interlands, ondanks twijfels bij de medische staf van Benfica. SuperJan dan toch met masker?

Heeft ondertussen afgehaakt: Nacer Chadli - terug naar Basaksehir, wegens niet fit genoeg. Sinds zijn transfer kwam hij er nog geen seconde in actie. En dan is er nog Dries Mertens, nog steeds in quarantaine met Napoli na de confrontatie met Genoa, dat inmiddels meer dan 20 besmettingen telt. “Dries mag voorlopig het hotel niet verlaten. We hebben een poging gedaan om hem naar hier te krijgen, maar zonder succes”, aldus bondscoach Roberto Martínez. “Zodra Napoli hem vrijgeeft, komt Dries naar ons. In het slechtst mogelijke scenario moet hij 14 dagen in quarantaine en zal hij ons alleen voor de wedstrijd tegen IJsland vervoegen. Maar we hopen hem al eerder te verwelkomen.”

België mist tegen Engeland en IJsland sowieso de broers Eden en Thorgan Hazard en Thomas Vermaelen. Met Mertens, Vertonghen en Courtois daar mogelijk nog bij, verliest het elftal van Martínez plots heel wat ervaring. Ook de Engelsen zullen een aantal sterkhouders missen - Raheem Sterling onder andere.

Het wordt puzzelen op het tactisch. En knopen doorhakken.

