Goedgeluimde Witsel: “Vroeg in bed kruipen vannacht” Pieter-Jan Calcoen in Kazachstan

12 oktober 2019

16u21 0

De korte nacht had geen impact op zijn humeur. “We hebben na die lange vlucht maar zo een vijf uur geslapen”, aldus Axel Witsel (30) daags voor zijn 104de interland. Bijna voortdurend zat de Luikenaar op de persconferentie te glimlachen. Zo ook toen zijn doelpunt van tegen Freiburg met Dortmund ter sprake kwam. “An amazing goal”, hielp Witsel grijnzend de vertaler toen die naar zijn woorden moest zoeken. “Mijn vrouw belde me achteraf: ‘Je scoort niet veel, maar áls je het doet, is het op een mooie manier.’ Ik plaats hem in mijn top drie.”

Witsel is op zijn hoede voor Kazachstan. “Al was het maar omdat zij voor 1.000 procent gemotiveerd zullen zijn. Maar als we óns spel spelen - we willen eerste in de poule eindigen -, dan zullen we winnen. We moeten het onszelf gemakkelijk maken. (lacht) Voor de zekerheid gaan we toch maar vroeg in bed kruipen.”

Tegen San Marino bleef Witsel op de bank - “Niet op mijn vraag, maar wat rust is soms wel welkom” -, morgen speelt hij met Dennis Praet aan zijn zijde. “Wie er naast me staat, maakt me eigenlijk niet echt uit. Mijn rol verandert niet. Het is wel waar dat er veel concurrentie is. Dat is goed, het is daardoor dat we collectief een hoog niveau halen.”